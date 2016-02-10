بمنتهى المرح.. كندية تجهز أطفالها الأربعة للنوم

نشر موقع abc NEWS ، مقطعاً طريفاً لأم كندية تجهز أطفالها الأربعة للنوم، ويظهر الفيديو احتفاظ الأم بابتسامتها رغم المعاناة من "شقاوة" الصغار، لكنها نجحت بأعجوبة في إنهاء المهمة على خير.

وصورت كوري وايت (26 عاماً) من مدينة أونتاريو، نفسها مع أطفالها الأربعة أثناء إعدادهم للنوم، والأطفال هم إيميلي وعمره سنتان، وثلاثة توائم في عمر 8 أشهر وهم جاكسون وأوليفيا وليفي، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات بعد تداوله على فيسبوك ويوتيوب.

ورغم المعاناة التي يرصدها هذا الفيديو إلا أن كوري ظهرت بالكثير من المرح واعتبرت التجربة ممتعة للغاية على الرغم من شدة تعبها، بل اعتبرت الأمر نوعاً من الحركة المطلوبة يومياً كما أن الأطفال بحاجة لمراقبة دائمة في هذه السن فهم يتحركون في جميع الاتجاهات.

وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي كان في التوزان بين احتياجات التوائم الثلاثة، وبين احتياجات الطفل ذي العامين، لكنها أقرت بأهمية وجود زوجها الرائع معها لمواجهة هذا الأمر.

وتأمل "كوري" أن تمنح خبراتها لأطفالها وهم يكبرون أمامها مع تيسير السبل لهم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل، وقالت إنها لا تفعل أي شيء خاص وإنما الأمومة تفرض نفسها وإنها معجبة جداً بـ"شعوذة" الأطفال.