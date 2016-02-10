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بعد 30 عاما من السياسة، فابيوس يغادر الحكومة الفرنسية

10/2/2016

بعد قضائه ثلاثين عاما في ساحات العمل السياسي ، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافة مغادرته حكومة مانويل فالس بعد أن قام الرئيس فرانسوا هولاند بتعيينه رئيسا للمجلس الدستوري.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي  للصحافة مغادرته الحكومة بعد الكثير من الأنباء التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، وعينه رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند رئيسا للمجلس الدستوري.

 

ومع ترك السياسي الفرنس البارز ساحات السياسة ، تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن إمكانية تولي سيغولين رويال وزيرة البيئة في حكومة مانويل فالس لمنصب وزير الخارجية خلفا له .

وسيتسلم فابيوس في سن الـ69 ولتسع سنوات رئاسة المجلس الدستوري بعد ثلاثين عاما من العمل السياسي ، ويعتبر فابيوس من أبرز شخصيات الحياة السياسية الفرنسية، وكان أصغر رئيس للوزراء سنا (37 عاما) في تاريخ فرنسا حين عين في هذا المنصب عام 1984 .

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