براءة "أنس الفقي" في قضية كسب غير مشروع

براءة أنس الفقي من تهمة الكسب غير المشروع-ارشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الاربعاء ببراءة أنس الفقي، آخر وزير إعلام مصري قبل ثورة 25 يناير 2011 , على خلفية اتهامه في قضية كسب غير مشروع.

كانت محكمة النقض المصرية قد قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة الفقي من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أنس الفقي للمحاكمة الجنائية لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.

وبهذه البراءة ينضم أنس الفقي إلى باقي رموز الرئيس المخلوع حسني مبارك الذين تمت تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم منذ أن تم القبض عليهم تباعا عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

ومن أشهر الذين تمت تبرئتهم خلال السنوات الماضية وخرجوا من السجون سواء من قضايا كسب غير مشروع أو فساد مالي أو قتل للمتظاهرين نجلا مبارك جمال وعلاء اللذان لم يدانا بحكم نهائي إلا في قضية القصور الرئاسية وهما موجودان خارج السجن لانهما قضيا فترة العقوبة أثناء الحبس الاحتياطي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي اتهم في قضايا عدة منها الكسب غير المشروع وتمت تبرئته وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ومرتضي منصور ورجل الاعمال محمد أبو العينين الذين اتهموا بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل وتمت تبرئة جميع المتهمين فيها .

إضافة الي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجميع مساعديه الذين تمت تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الذي خرج من السجن قبل أكثر من عام بعد اتهامه في قضايا فساد واحتكار.

