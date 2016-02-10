القبض على رجل دين مسيحي في إيطاليا بتهمة الاحتيال

ألقت السلطات الأمنية في إيطاليا القبض على أسقف الروم الكاثوليك باتريسيو بنفنوتي (64 عاما) والأرجنتيني الأصل – بتهمة الاحتيال على المئات من كبار السن وأودعته قيد الإقامة الجبرية، كما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق تاجر فرنسي يدعى فينتي سيتي لضلوعه في الجريمة .

ورفض "بنفنوتي" الاتهامات الموجهة إليه وقال إن هذه الاتهامات تهدف للإضرار بشخصه فقط دون "سند قانوني "، وأشار إلى أن المؤسسة الخيرية التي يترأسها لم تكن ضالعة في تبديد أي أموال ، كما نفى مسئوليته عن تبديد هذه الأموال التي تتجاوز ثلاثين مليون يورو .

كانت التحقيقات بدأت عقب قيام راهبة بالإبلاغ عن تلقيها وثائق مصرفية تظهر حركات بمئات الآلاف من اليوروات فيما لم تكن هذه الحركات المصرفية مرتبطة بأي أعمال واضحة أو مبررة.

و كجزء من التحقيق، أمرت الشرطة بمصادرة فيلا تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو في توسكانا، كما يجري التحقيق مع تسعة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي