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العراق يرسل قوات عسكرية للتدريب في مصر

10/2/2016

القوات العراقية خلال العمليات شرقي الرمادي ـ رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، نصير نوري، إن العراق بصدد إرسال قوات عسكرية قتالية إلى مصر للتدريب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف المتحدث أن المجموعة التي سيرسلها العراق ستكون من القوات الخاصة، وستتولى تدريبَها قواتُ الصاعقة المصرية.

وأكد نوري أن هناك تفاهمات مع الجانب المصري على تدريب طيارين وفنيين عراقيين سيتم تحديد عددهم خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية في قيادة عمليات الأنبار إن القوات العراقية تمكنت تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف الدولي من الدخول إلى منطقة "حصيبة الشرقية"، الواقعة شرق مدينة الرمادي، بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة منها.

وبسيطرة القوات العراقية على منطقة حصيبة تكون قد أتمت السيطرة على كامل المنطقة التي تقع شرق مدينة الرمادي، والممتدة من قاعدة الحبانية القريبة من الفلوجة حتى وسط الرمادي.

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