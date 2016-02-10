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العبادي يدعو لتغيير جوهري للحكومة العراقية

9/2/2016

 

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الثلاثاء إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات  "تكنوقراط"، مطالبا مجلس النواب بمساعدة الحكومة في ذلك.

 

وأكد العبادي في كلمة متلفزة أن العراق سيتجاوز ما وصفه بـ"المحنة"،  قائلا إنه " اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما  ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي".

 

وتابع العبادي أنه "ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة أدعوا إلى  تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط".

 

ودعا مجلس النواب إلى "التعاون معنا ومؤازرتنا… نمتلك رؤية واضحة ستجعلنا نتجاوز هذه المرحلة والمحنة".

 

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