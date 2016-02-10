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البنتاغون يطلب 146 مليون دولار لدعم أمن إسرائيل

10/2/2016

أثار قصف إسرائيلي سابق على غزة – رويترز

كشفت وثائق أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء أن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2017 تتطلب 145.8 مليون دولار لدعم إسرائيل بما في ذلك دعم نظام القبة الحديدية وبرنامج التعاون الدفاعي الأخرى.

وصممت منظومة القبة الحديدية لمواجهة الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وستواصل الولايات المتحدة أيضا المساعدة في تمويل نظام مقلاع داوود لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى ومن المقرر أن يتم نشره هذا العام وكذلك نظام آرو لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وتهدف الأنظمة إلى تشكيل درع متعدد المستويات يطوره الإسرائيليون بمساعدة واشنطن كحصن ضد إيران وحلفائها على الحدود الإسرائيلية.

وشمل طلب وكالة الدفاع الأمريكية لميزانية السنة 2017 المالية 103.8 مليون دولار لبرامج التعاون الإسرائيلية انخفاضا من 267.6 مليون في 2016 بالإضافة إلى 42 مليونا للقبة الحديدية انخفاضا من 55 مليونا في 2016.

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