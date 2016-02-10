الاستخبارات الأمريكية: لن نتمكن من تحرير الموصل هذا العام

قائد الاستخبارات العسكرية الأمريكية فنسنت ستيوارت

"عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة ستكون معقدة ولست متأكدا من أننا سنقدر على تنفيذ ذلك في الأجل القريب .. في رأيي.. ليس هذا العام بالتأكيد " هذه التصريحات جاءت على لسان قائد الاستخبارات العسكرية الأمريكية اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت.

وأضاف ستيوارت أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات حول الموصل، لكن تأمين الموصل أو السيطرة عليها عملية موسعة شيء لا أتوقعه في العام المقبل أو نحو ذلك".

وقال ستيورات إنه فضلا عن تأمين الرمادي يتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينتي هيت وحديثة قبل التحول لتطبق على الموصل".

واستعادت القوات العراقية مدعومة بضربات جوية أمريكية مدينة الرمادي من تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من تحريرها إلا ان التنظيم ما زال يشن هجمات وعمليات انتحارية ضد القوات العراقية بالرمادي .

وبعد تحرير الرمادي أعلن قادة عراقيون أن تحرير الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة في منتصف 2014 سيتم خلال عام 2016

وقال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر يناير كانون الماضي "أعدكم بعد الرمادي… شاهدوا ما يحدث الآن في الرقة بسوريا وما يحدث في الموصل بحلول نهاية هذا العام

وكان قباد الطالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق قد استبعد شن أي هجوم كبير على تنظيم الدولة هذا العام لتحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم .

وقال الطالباني في تصريحات لوكالة رويترز قبل 10 أيام إنه من غير المرجح أن يشن العراق هجوما لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من قبضة تنظيم الدولة مضيفا أنه يشك في أن تكون القوات المسلحة العراقية مستعدة لتنفيذ عملية لطرد المسلحين من المدينة قبل عام 2017.