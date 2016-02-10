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استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل

10/2/2016
الطفل الشهيد

استشهد طفل فلسطيني، ظهر الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان صحفي، عن استشهاد الصبي عمر يوسف ماضي جوابرة (16 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها في مواجهات على مدخل مخيم "العروب".

وأفادت مصادر طبية، بأن الفتى "جوابرة" أُدخل غرفة العمليات بمستشفى "الميزان" بمدينة الخليل، وأُخضع لعملية جراحية حاول خلالها الأطباء إنقاذ حياته، على خلفية اختراق رصاصة إسرائيلية لصدره وقلبه نفذت من الجانب الأيسر للصدر وأدت إلى استشهاده.

 

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