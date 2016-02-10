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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 37 قتيلا

9/2/2016
زلزال تايوان

 

 ذكرت السلطات في تايوان أن  أكثر من 100 شخص لايزالون في عداد المفقودين بعد يومين من وقوع زلزال  بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل جنوبي البلاد فيما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص على قيد الحياة.

 

وتمكنت عناصر الإنقاذ من انتشال رجلا ظل محاصرا على مدى ما يقرب من 55 ساعة تحت الأنقاض ونقل إلى  مستشفى في تاينان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية. 

 

كما تم إنقاذ امرأة وطفلة عمرها 8 سنوات من قبل طواقم  البحث كذلك ونقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا للوكالة.

 

وتشير الأرقام الصادرة عن مركز عمليات الطوارئ الصادرة إلى أن أكثر من 520 شخصا أصيبوا بجروح في مدينة تاينان  بجنوب تايوان جراء الزلزال في الوقت الذي لا يزال فيه حوالي 114 شخصا في  عداد المفقودين.

 

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