ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى 37 قتيلا

زلزال تايوان

ذكرت السلطات في تايوان أن أكثر من 100 شخص لايزالون في عداد المفقودين بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل جنوبي البلاد فيما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص على قيد الحياة.

وتمكنت عناصر الإنقاذ من انتشال رجلا ظل محاصرا على مدى ما يقرب من 55 ساعة تحت الأنقاض ونقل إلى مستشفى في تاينان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

كما تم إنقاذ امرأة وطفلة عمرها 8 سنوات من قبل طواقم البحث كذلك ونقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا للوكالة.

وتشير الأرقام الصادرة عن مركز عمليات الطوارئ الصادرة إلى أن أكثر من 520 شخصا أصيبوا بجروح في مدينة تاينان بجنوب تايوان جراء الزلزال في الوقت الذي لا يزال فيه حوالي 114 شخصا في عداد المفقودين.