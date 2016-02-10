أنباء عن إعدام زعيم كوريا الشمالية لرئيس أركان جيشه

زعيم كوريا الشمالية يعدم أحد أهم ضباط جيشه

أفادت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أعدم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية "لي يونغ غيل" بتهمة الفساد والسعي لتحقيق مكاسب شخصية .

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الإخبارية نقلاً عن مصادر خاصة لم تسمّها إلا أنها وصفتها بالمطلعة على شؤون البلاد أن تنفيذ حكم قرار الإعدام تم أوائل الشهر الجاري

وأفادت الوكالة بأن الإعدام "تم في غضون اجتماع مشترك ما بين الحزب الحاكم والجيش"، وأن هذا الاجتماع ترأسه الزعيم كيم يونغ أون .

وأوضحت الوكالة أن الإعدام نُـفّذ بحق رئيس هيئة الأركان بتهم تتعلق "بالفساد "وتحريض الفصائل والسعي لتحقيق مكاسب شخصية

وكان لي يونغ غيل قد عين قائدا للفيلق الخامس المسؤول عن الجبهة الوسطى عام 2012 ورئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة عام 2013 بعد أن عمل مديرا للعمليات العسكرية لهيئة أركان الجيش فى نفس العام. وكان يحظى بثقة الزعيم كيم يونغ أون بعد تعيينه رئيسا للهيئة حتى عام 2014 وكان يرافقه فى زياراته للإشراف على التدريبات العسكرية والزيارات التفقدية للوحدات العسكرية. غير أنه لم يظهر فى الاجتماع واحتفال الشعب والجيش بنجاح إطلاق القمر الصناعى "كوانغ ميونغ سونغ –4" المقام فى بيونغ يانغ فى 8 الشهر الجارى، وحل محله قائد الجيش الشعبى لى ميونغ سو

إلا أن المصدر الذي نقلت عنه وكالة يونهاب خبرها، شكّك بالمبرر الذي تم سوقه لجعل إعدام رئيس هيئة الأركان "مشروعا "

وحسب المصدر فإن إعدام الرجل "قد يكون مؤامرة لإزالته من الجيش"، رابطاً ما بين إعدام قائد الجيش الشعبي هيون يونغ تشول، في أبريل من العام الماضي، وإعدام رئيس هيئة الأركان "لي" هذا الشهر.

معتبراً أن إعدامهما "يشير إلى قلق كيم يونغ أون البالغ من القادة العسكريين،