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أردوغان يدعو الأتراك إلى الإقلاع عن التدخين

10/2/2016

الرئيس التركي، ركب طيب أروغان – أب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى الإقلاع عن التدخين "من أجل حياة جميلة بلا سموم".

جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف أمس (9 فبراير/ شباط من كل عام).

وقال أردوغان في حسابيه على "فيسبوك" و"تويتر"، "اليوم هو يوم الإقلاع عن التدخين، أدعو مواطنينا المدخنين إلى الإقلاع عنه، من أجل حياة بلا دخان ولا سموم، وأدعوهم لدعم النداء إلى حياة جميلة دون تدخين".

واستقبل أردوغان اليوم، في القصر الرئاسي، في هذه المناسبة، عددا من المواطنين الأتراك الذين أقلعوا عن التدخين مؤخرا، وأشاد بالخطوة التي أقدموا عليها.

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