أردوغان: أمريكا تتعامل بازدواجية مع "الإرهابيين"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأمريكيين يتعاملون بازدواجية مع الإرهابيين ويقتلون الأبرياء بحجة محاربة التطرف، وتابع: "أقول لأمريكا هل أنتم معنا أم مع تنظيم حزب العمال "الإرهابي"؟.

وأضاف خلال اجتماعه مع مخاتير المناطق اليوم (الأربعاء)، أن حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة يقتلان الأبرياء ويعتديان على تركيا، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع تقسيم البلد والشعب.

وأوضح "أردوغان" أن تركيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار لإغاثة اللاجئين السوريين ومازلت تستقبل المزيد منهم، وتابع: "أسأل الدول التي تدعـم حزب العمال الكردستاني عن مدى استعدادها لاستقبال اللاجئين".

ولفت إلى أن "الإرهاب " مدعوم من بعض الأحزاب المشاركة في البرلمان وتتلقى تعليماتها مـن تنظيـم إ"رهابي"، مشدداً على ضرورة إيجاد حل للقضية السورية حلاً شاملاً، حيث أن نار الإرهاب سوف تحرق كل من يدعم النظام السوري.