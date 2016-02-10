"آبل" تعتزم شراء هواتفكم التالفة

ذكر موقع "9to5mac" المتخصص في أخبار شركة "آبل"، أن الشركة تستعد لإطلاق مبادرتين لتجارة تجزئة جديدة، حيث تعتزم شراء هواتفها الـ"آيفون" التي تعرضت لتلف أو كسر في الشاشة أو عطل في الأزرار أو الكاميرا.

كما تُجري "آبل" برنامج تحديث جديد لتثبيت واقيات الشاشة على أجهزة آيفون، ويتم بموجب هذا البرنامج الجديد شراء الهواتف المحطمة من المستخدمين مقابل 50 دولاراً لآيفون 5 إس، و200 دولار لآيفون 6، و250 دولاراً لـ6 بلاس.

وتلك الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها "أبل" تعد بمثابة عائق أمام المتاجر التي تقوم بشراء هواتف آيفون القديمة المحطمة أو التي يوجد بها خلل، وذلك بالنظر إلى الأسعار التي عرضتها متاجر أبل لشراء الهواتف المكسورة، حيث أنها أرخص من أسعار تلك المتاجر الأخرى.

وتهدف هذه الخطوة بالتأكيد إلى جعل المستهلكين يشترون هواتف آيفون جديدة بدلاً من إرسال هواتفهم الحالية التي تعرضت لعطل لمتاجر أخرى لإصلاحها، كما ستبدأ "أبل" بتقديم واقي الشاشة البلاستيكية "حامي الشاشة" رسمياً على أجهزة آيفون خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تعاونت آبل مع صانع حامي الشاشة (بلكين) كما هو موضح في الفيديو المرفق، وهو يقوم بإحضار آلات تركيب واقي شاشة ويحاول تثبيتها على الأجهزة وهو ما ستفعله أبل في متاجرها.