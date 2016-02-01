3 مليارات دولار تكلفة رخام القبور في إسطنبول

3 مليار دولار تكلفة رخام القبور في إسطنبول

يولي سكان إسطنبول عناية فائقة في اختيار رخام قبورهم، كما يهتمون باختياره لمنازلهم، إلا أن هذا الولع باهظ التكلفة.

وقدرت وسائل إعلام تركية قيمة الرخام الذي تغطى به غالبية المقابر في إسطنبول وتصنع منه شواهدها بنحو 9 مليارات ليرة تركية( حوالي 3 مليارات دولار)، وهو مبلغ يقول خبراء إنه يكفي لبناء الجسر الثالث فوق البوسفور مرتين.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن الإسطنبوليين ينفقون مبالغ كبيرة من المال، لبناء أشكال مختلفة للمقابر، في المدينة التي يوجد بها 4 ملايين قبر مسجل.

وتأتي مقابر إسطنبول بأشكال مختلفة بعضها يشبه الحصن أو القلعة وأخرى ينصب أصحابها تماثيل صغيرة على شواهدها.

وتتراوح تكلفة إنشاء قبر باستخدام نوع جيد من الرخام ودون المبالغة في التزيين نحو ألف دولار، بينما تتجاوز تكلفة بعض القبور، هذا المبلغ بكثير.