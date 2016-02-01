البث الحي
منوعات

3 مليارات دولار تكلفة رخام القبور في إسطنبول

1/2/2016

3 مليار دولار تكلفة رخام القبور في إسطنبول

يولي سكان إسطنبول عناية فائقة في اختيار رخام قبورهم، كما يهتمون باختياره لمنازلهم، إلا أن هذا الولع باهظ التكلفة.

وقدرت وسائل إعلام تركية قيمة الرخام الذي تغطى به غالبية المقابر في إسطنبول وتصنع منه شواهدها بنحو 9 مليارات ليرة تركية( حوالي 3 مليارات دولار)، وهو مبلغ يقول خبراء إنه يكفي لبناء الجسر الثالث فوق البوسفور مرتين.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن الإسطنبوليين ينفقون مبالغ كبيرة من المال، لبناء أشكال مختلفة للمقابر، في المدينة التي يوجد بها 4 ملايين قبر مسجل.

وتأتي مقابر إسطنبول بأشكال مختلفة بعضها يشبه الحصن أو القلعة وأخرى ينصب أصحابها تماثيل صغيرة على شواهدها.

وتتراوح تكلفة إنشاء قبر باستخدام نوع جيد من الرخام ودون المبالغة في التزيين نحو ألف دولار، بينما تتجاوز تكلفة بعض القبور، هذا المبلغ بكثير.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)