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نصائح لتجهيز حقيبة الظهر خلال السفر

1/2/2016

كثيرا ما يندم المسافرون من حاملي حقائب الظهر بشدة على أخذ ملابس ومعدات ثقيلة وغير ضرورية  معهم خلال عطلاتهم. 

في البداية تبدو الحقائب جذابة لأنه يمكنك أن تضع فيها الكثير من  الملابس والأدوات المحتمل أن تكون مفيدة. 

وكشفت دراسة مسحية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) لمدوني السفر  عبر الإنترنت أنه بالنسبة لأصحاب الخبرة فإن اللعبة تسمى التخلص من  الوزن الزائد من الحقيبة.  

ويوصي المدون كارستن جوست من مدونة " فاست باكينج " بعدم أخذ الحقائب  التي يبلغ وزنها 70 و 80 لترا ويفضل حقيبة أصغر. 

ويضيف "حقيبة ظهر 40 لترا كافية لأي شخص". وهذه الطريقة تجبرك على الحد من مقدار ما ستأخذه معك من المنزل. 

وتوصي كارينا هيرمان مؤلفة مدونة "بينك كومباس" بأن يتم تقسيم محتويات السفر إلى ثلاثة أكوام: الفئة الأولى تحتوي الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها والثانية المفردات المهمة والثالثة هي الأشياء التي يستحب الإبقاء عليها.

تضيف يتم استبعاد الفئة الثالثة وإعادة النظر مرة أخرى في الفئة الثانية، وبهذا يتم خفض المتعلقات التي تضعها في الحقيبة لأقل حد ممكن.

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