ميسي يلتقي طفلا ارتدى قميصه "البلاسيتك"

تحديد موعد للقاء ميسي والطفل الذي ارتدى قميصه

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، سيد علي كاظمي أن المؤسسة الرياضية التي يمثلها "تلقت رسائل إلكترونية من ليونيل ميسي ومن نادي برشلونة بشأن إعداد لقاء بين ميسي وبين الطفل الأفغاني ذي الخمسة أعوام والذي ملأت صوره مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميص ميسي في منتخب الأرجنتين رقم 10 المصنوع من كيس بلاستيك

وأكد كاظمي أن الموعد تم تنسيقه بالفعل، وبالتالي سيتمكن الطفل مرتضى الذي يعيش في قرية نائية بولاية غزني جنوبي أفغانستان، من تحقيق حلمه قريبا

وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد أكدت أن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين الطفل وبين نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي الحاصل على الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 5مرات،ولكن الصحيفة لم تشر إلى موعد ومكان اللقاء

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الطفل قوله: "أحب ميسي، وسعدت كثيراً بقميصه الذي صنعه لي أخي

وأضاف: "ليس لدينا ملعب كرة قدم قرب بيتنا، والكرة الوحيدة التي لديّ مثقوبة، لكني أريد أن أكون مثل ميسي عندما أكبر".

فيما قال والد الطل، محمد عارف أحمدي: "أريد لابني أن يصبح لاعب كرة قدم جيداً في المستقبل، وأن يكون ميسي أفغانستان".

وأضاف أحمدي الذي ينتمي إلى أقلية هزارة، أن ابنه مرتضى طلب من أسرته مرارا قميص النجم الأرجنتيني، لكن المنطقة النائية التي يعيشون فيها لم تسمح بذلك.

وتابع أن طفله كان يستيقظ في منتصف الليل ويجهش بالبكاء في فراشه. إلى أن عثر في أحد الأيام على حقيبة بلاستيكية وحملها لأشقائه ليصنعوا منها قميص ميسي من أجله

كانت تقارير إخبارية إسبانية أكدت رغبة ميسي في الوصول إلى هذا الطفل لمقابلته، وكلف فريقا من الصحفيين بالبحث عنه ،وقال أنه يرغب في تقديم هدية له

وكانت قد تضاربت الأنباء بشأن جنسية هذا الطفل الذي ارتدي قميص ميسي وظهرت تقارير إعلامية سابقة تؤكد أنه عراقي

يُشار إلى أن "غريم" ميسي ونجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو، كان قد حقق أمنية طفلٍ لبناني فقد والديه، بدعوته إلى مدريد للقائه ونجوم الفريق الملكي في ديسمبر 2015″.