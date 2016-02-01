مليون هولندي عانوا الاكتئاب في 2015

مليون هولندي عانوا من الاكتئاب العام الماضي – أرشيف

رغم مستوي معيشتهم المرتفع ورغم أن متوسط دخل الفرد هناك لا يقل 41 الف دولار في السنة فإن مليون هولندي على الأقل عانوا من الاكتئاب في العام 2015 وفقا لاستطلاع عام جرى مؤخرا

وقال واحد من كل 12 شخصا في هولندا إنهم عانوا من الشعور بالاكتئاب خلال العام الماضي وحده

وقال المركز الهولندي للإحصاء إن النساء هم الأكثر عرضة على الأرجح للشعور بالاكتئاب أكثر من الرجال، وأن الاكتئاب يعد أكثر شيوعا في وسط العمر.

وكان بحث قد أجراه المكتب سابقا قد أظهر أن النساء توصف لهن مضادات الاكتئاب ضعف الرجال.

ووفقا لموقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري، فإنه شارك في المسح أكثر من مليون شخص ممن هم فوق سن 12 عاما.

وهولندا من أغني 10 دول في العالم كما أن أطفالها ووفقا لمنظمة "يونيسيف" هم أكثر الأطفال رفاهية في العالم، وتبلغ نسبة التوظيف في هولندا 94% وهي من أعلى دول العالم في التوظيف.