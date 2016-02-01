مقتل وإصابة شرطييْن في هجوم بالقاهرة

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قُتل مجند شرطة وأصيب آخر، الاثنين، في إطلاق مسلحين مجهولين النار، على أحد الحواجز الأمنيَّة بمحافظة الجيزة، بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر، بمقتل مجند شرطة في هجوم لمسلحين على إحدى نقاط التفتيش أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، غربي العاصمة القاهرة.

وأشار أن "قوة أمنية طوَّقت مكان الحادث، فيما تجري قوات أخرى تمشيطًا للمنطقة بحثًا عن المسلحين".

وأضاف أن "أجهزة الأمن فرضت تشديدات أمنية على كافة المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، ونشرت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، لملاحقة المسلحين ومنع حدوث هجمات أخرى".

وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم الدولة وتنظيم "أجناد مصر"، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.