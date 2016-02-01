مصر تخلي سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش

إسلام جاويش

قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير الشاب إسلام جاويش من سراي النيابة، بعد أن تسلمت التحريات التي أظهرت عدم ضلوعه في إدارة الموقع أو انضمامه لأي تنظيمات أو أحزاب خارجة عن القانون، وأكدت على أن وجوده بموقع أخبار مصر كان بمثابة عمل تقني وفني متفق مع أصحابه دون علمه بسياسة الموقع.

وبسؤال النيابة لإسلام قال إنه حضر لمجرد عمل فني، ولا يعلم ما إذا كان الموقع مرخصا من عدمه، وأنه فوجئ بقوات الشرطة تلقي القبض عليه وهذا أمر طبيعي لأنها لا تعلم من بالداخل.

وذكرت تحقيقات النيابة أن موقع شبكة أخبار مصر غير حاصل على ترخيص من وزارة الاتصالات، مما يخالف القانون رقم 10 لسنة 2013، والغرض منه نشر الأكاذيب والبلبلة واعتباره مخالف لقانون النشر والصحافة وقانون الاتصالات،

وأشارت التحقيقات إلى أنه تصادف وجود رسام الكاريكاتير إسلام جاويش بالموقع أثناء عملية المداهمة، وتم القبض عليه، وبدأت النيابة بمراجعة جميع المحتويات والأوراق الخاصة بالقائمين على إدارة الموقع، وأمرت بإرسال أجهزة الكمبيوتر التي تم تحريزها للمعمل الجنائي لفحصها.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ إزاء قضية رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، الذي أثارت قضيته جدلا كبيرا في الأوساط السياسية المصرية.

ويعمل إسلام رسام كاريكاتير وكوميكس، وهو صاحب فكرة صفحة "الورقة"، على الفيسبوك، التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد مواقف عديدة من الحياة اليومية للمصريين في شكل رسوم كاريكاتيرية، مزودة ببعض التعليقات الطريفة، وتلاقي استحسانا كبيرا في وسط الشباب المصريين، ويتابع "الورقة" على فيسبوك أكثر من مليون ونصف متابع، وليس لها إصدار مطبوع.