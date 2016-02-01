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مسؤول أممي: انتهاكات جنسية جسيمة بأفريقيا الوسطى

1/2/2016

قال الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الانتهاكات الجنسية أصـبـحـت مستشرية فـي جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمفوضية حـقـوق الإنـسـان (الاثنين)، أن 12 طفلا في أفريقيا الوسطى يـتـهـمـون جـنـودا أمميين بانتهاكات جنسية.

وأوضح أن ستة أطفال وجهوا اتهامات لجنود من قوات حفظ السلام الدولية من فرنسا وجورجيا ودولة أوروبيـة أخرى لـم تحدد.

كما أن التقارير تشير إلى أن الانتهاكات وقعت العامين الماضييـن وتورط فيها جنود من قوات حفظ السلام من دول أوروبية.

وقالت الأمم المتحدة أنها تفعل كل ما بوسعها لمساعدة الضحايا وتحقيق العدل والمساءلة ومنع تكرار هذه الحوادث. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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