مجلس الدولة المصري يهاجم الزند

وزير العدل المصري أحمد الزند

انتقد مجلس الدولة المصري تصريحات وزير العدل أحمد الزند لوسائل إعلام التي تعتبر هجوما على هيئة قضائية.

وقال مجلس الدولة في بيان له إن تلك التصريحات أثارت " انزعاجًا شديدًا لدى أعضاء مجلس الدولة بحسبانها تمثل تدخلاً صارخاً في أعمال إحدى الجهات القضائية".

وأضاف أن تصريحات الزند جاءت على خلفية ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات بشأن التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجنائية لجعل أمر الاستماع للشهود جوازيا لمحكمة الموضوع.

وتابع أن تصريحات الزند " تُنبئ بذاتها عن عدم الإحاطة بما وُسد له من استقلال".

وذكر البيان أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".

واختتم البيان بتنويه لمجلس الدولة في " أن استدعاء حقه في الرد ما كان إلا وضعا للأمور في نصابها، وحتى لا يتخذ من جهود قسم التشريع وقراراته المستمدة من صحيح تفسير أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية تكأة لدفع المسئولية السياسية أو إيهام الرأي العام بآراء تتجاهل المبادئ المستقرة في شأن مبادئ العدالة والمحاكمة المنصفة".