فيديو: كيف استقبل المصريون قرار زيادة الرسوم الجمركية؟

تباينت ردود أفعال المصريين على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة التعريفة الجمركية على عشرات السلع بنسب تصل إلى 40 في المئة.

ويرى مصريون أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والعبء على كاهل محدودي الدخل، علاوة على استهلاك المزيد من النقد الأجنبي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى زيادة ما لديها من احتياطي في النقد الأجنبي.

وعلى النقيض يعتقد آخرون أن صدور القرار من شأنه زيادة الإنتاج المحلي وخلق صناعات محلية توفر فرص عمل للشباب.

وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، بعض الخضر والفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة، وأجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كيلوجرامات أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.