فوز المصري محمد رشاد برئاسة اتحاد الناشرين العرب

محمد رشاد ـ رئيس اتحاد الناشرين العرب

فاز الناشر المصري محمد رشاد برئاسة اتحاد الناشرين العرب في انتخابات أجريت الأحد على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب كما فاز الناشر اللبناني بشار شبارو بمنصب الأمين العام للاتحاد.

وشهد معرض القاهرة للكتاب انتخابات الدورة الثامنة لاتحاد الناشرين العرب وفاز فيها الناشر المصري سليم عبد الحي بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ومدة ولاية مجلس الإدارة المنتخب ثلاث سنوات يدير فيها الاتحاد باعتباره منظمة إقليمية مستقلة تمثل الناشرين العرب لدى مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالثقافة والدفاع عن حق التعبير والنشر ولدى الجهات الرسمية العربية والدولية.

ولرشاد خبرة في مجال النشر تبلغ نحو 50 عاما نشط خلالها في تأسيس ورئاسة اتحاد الناشرين المصريين كما تولى أيضا منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الناشرين العرب لأربع دورات متوالية.

وقال رشاد لرويترز بعد فوزه إنه يسعى إلى "إعادة ترتيب البيت من الداخل.. المهنة تتدهور ولا بد من إنقاذ" عبر آليات قابلة للتطبيق.

وأضاف أنه سينفذ برنامجه الذي اختير في ضوئه لرئاسة الاتحاد بالعمل على تسهيل حرية انتقال الكتاب العربي "بعيدا عن التعقيدات الروتينية وإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة" على الكتاب وعلى مواد صناعته إضافة إلى حماية حقوق المؤلف والناشر من قراصنة التزوير بالتطبيق الجاد لقانون حماية الملكية الفكرية وعقد دورات تدريبية ورش عمل للناشرين بهدف مساعدة الناشرين في فتح منافذ غير تقليدية للتوزيع داخل العالم العربي وخارجه.

ومعرض القاهرة الدولي السابع والأربعون للكتاب افتتح الأربعاء الماضي بمشاركة 850 ناشرا من 34 دولة عربية وأجنبية ويستمر حتى العاشر من فبراير شباط.