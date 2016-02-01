عملية احتيال بالصين حصيلتها 7.6 مليار دولار

عملية احتيال في الصين بحصيلة 7.6 مليار دولار

ألقت الشرطة الصينية القبض على 21 شخصا للاشتباه في تورطهم في احتيال على الإنترنت عبر برنامج إيزوباو الإليكتروني المالي – بحسب وكالة الأنباء الصينية الجديدة – شينخوا.

وقالت الوكالة إن الاعتقالات مرتبطة باحتيال قيمته 50 مليار يوان (7.6 مليار دولار) تخص نحو 900 ألف مستثمر ، ووصف تقرير الوكالة إيزوباو بأنه مشروع احتيالي مشيرة إلى أن أكثر من 95 في المئة من مشروعات البرنامج زائفة.

ومن أبرز الذين ألقي القبض عليهم دينج نينج رئيس مجلس إدارة مجموعة يوتشينج التي أطلقت برنامج إيزوباو في يوليو تموز 2014، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في إيزوباو للتعليق ، وأغلق موقع إيزوباو الالكتروني وبدا مكتب مجموعة يوتشينج في بكين مغلقا .