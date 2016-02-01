شاهد: نابولي يبقى متصدرا بخماسية في مرمى إيمبولي

فازَ نابولي على ضيفهِ إيمبولي بخمسةِ أهدافٍ لهدف ضمن منافساتِ الأسبوع الثاني والعشرين في الدوري الإيطالي.

من أجل استعادة الصدارة التي غابت عن نابولي لأقل من ساعة, جهز نابولي كل أسلحته الهجومية عندما قابل إيمبولي على ملعب سان باولو. علماً أن الأخير يمتلك سجلاً مميزاً في مواجهة نابولي, ولطالما تعود على زيارة شباك أبناء الجنوب, بل ويمتلك الضيوف أفضلية في المواجهات بين الناديين.

ولم تغب هذه الأفضلية في هذا اللقاء, فقد تمكن الضيوف من زيارة الشباك بعد مرور ثمان وعشرين دقيقة بواسطة لياندرو باريديس الذي وقع على أول أهداف اللقاء.

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر, فمع انقضاء خمس دقائق تمكن المتألق لورنز إنسيني من تقديم تمريرة على المقاس لغونزالو إيغوايين الذي أدرك التعادل لنابولي.

ويعد أربع دقائق تابع إنسيني تألقه وهذه المرة تسجيلاً عندما ضاعف النتيجة لفريقه من ركلة ثابته ولا أجمل, لينتهي الشوط الأول ورجال المدرب ساري في الصدارة مجدداً.

وزادة معاناة الضيوف في الدقيقة الحادية والخمسين عندما وصل نابولي للهدف الثالث عن طريق ميشيلي كامبوريسي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أضاف خوسية كاليخون الهدف الرابع لأصحاب الأرض. قبل أن يعود نفس اللاعب ليختتم خماسية نابولي في الدقيقة الثامنة والثمانين. معلناً عن عودة نابولي إلى الصدارة.