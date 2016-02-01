شاهد: كاميرا توثق لحظة قصف على مدرسة في مضايا

قال نشطاء إن 15 تلميذا أصيبوا نتيجة قصف صاروخي على مدرسة ابتدائية في بلدة مضايا السورية، بينهم 5 في حالةٍ حرجة، إثر استهداف ميليشيا "حزب الله" اللبناني المدرسة فيما يستمر الوضع الإنساني في البلدة بالتدهور نتيجة استمرار الميليشيا وقوات النظام فرض الحصار.

وأوضح عضو لجان التنسيق المحلية في البلدة "حسام يتيم" لوكالة الأناضول، أنّ "نظام الأسد وميليشيا حزب الله، يستهدفان البلدة المحاصرة منذ أكثر من 8 أشهر، بشكل يومي، عبر قذائف الهاون والصواريخ"، مشيراً أنّ إحدى تلك القذائف أصابت مدرسة ابتدائية، أسفرت عن جرح 15 تلميذاً بداخلها.

وأشار" يتيم" إلى أنّ عناصر ميليشيا "حزب الله"، كانت قد شنت يوم أمس أيضاً، هجوماً بالقذائف على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في البلدة نفسها.

كما تطرق "يتيم" إلى الوضع الإنساني في البلدة قائلاً "الوضع الإنساني في مضايا يزداد سوءًا يوماً بعد يوم، فالأهالي يصارعون الجوع والبرد هنا، والأن أصبحنا هدفاً لنيران ميليشيا حزب الله اللبناني".

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، أمس الأول، أن 16 شخصاً آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا المحاصرة، منذ أن دخلتها قوافل المساعدات الانسانية في منتصف يناير/ كانون الثاني. مشيرةً إلى أن عدد حالات سوء التغذية داخل البلدة المحاصرة تقدر بـ320 بينهم 33 شخصاً يعانون من سوء تغذية حادة مما يضعهم تحت خطر الموت.