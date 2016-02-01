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شاهد : بطولة دبي للرجل الحديدي

31/1/2016

استضافت دبي بطولة الرجل الحديدي التي تشتمل على السباحة وركوب الدراجات والجري وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها المدينة هذه البطولة العالمية الشهيرة التي تعتمد على قوة التحمل.
 
وبدأ نحو 1200 من الرياضيين يومهم عند الفجر بالسباحة 1.2 كيلومتر للمحترفين والسباحة 600 متر للهواة يليها ركوب الدراجات لمسافة 90.1 كيلومتر في الصحراء الإماراتية وانتهاء بالجري لمسافة 21.1 كيلومتر بمحاذاة شاطئ دبي ذي المناظر الطبيعية الخلابة.

وتحدى المشاركون ومعظمهم يشتركون في السباق للمرة الأولى المياه الباردة والرياح الشديدة ورمال الصحراء للوصول الى خط النهاية والحصول على لقب الرجل الحديدي أو المرأة الحديدية.
 
وانتزعت السويسرية دانييلا ريف – بطلة سباق 2015 للرجل الحديدي-المركز الأول بين المتنافسات وانتهت من السباق في أكثر من أربع ساعات بقليل.
 
وجاء الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطل العالم لعام  2015 في بطولة الرجل الحديدي وهو الألماني يان فرودينو في المركز الأول بين الرجال تلاه الاسترالي جوش امبيرجر والبلجيكي بارت ايرونوتس.
 
وعلى الرغم من الرياح القوية والأمواج العاتية قال مدير السباق أحمد الحاج إنه لم تحدث إصابات خطيرة.

 

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