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شاهد "إليبريا" سيارة رياضية 100% صناعة قطرية

1/2/2016

إليبريا ELIBRIEA.. أول سيارة رياضية جديدة بصناعة قطرية بالكامل يتم الكشف عنها في معرض قطر الدولي للسيارات 2016.

الطالب عبد الوهاب ضياء الله، مؤسس ومالك علامة السيارة الرياضية إليبريا، يقول إن السيارة فئة كوبيه ذات بابين وتعمل بمحرك بقوة 525 حصاناً واستغرق تصميمها عامين.

وعبدالوهاب هو طالب بكلية الهندسة بجامعة "تكساس إيه أند إم" بقطر، ويبلغ من العمر 27 عاماً، ويقول "هذه تعتبر أول سيارة من نوعها تُبنى بالكامل في قطر، واستغرق مني هذا التصميم عامين لتطويره واختباره، وأواصل العمل لإنتاج سيارة قطر السوبر".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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