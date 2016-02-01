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سيلفي مع القطار يودي بحياة طالب في الهند

1/2/2016

سيلفي مع القطار يودي بحياة طالب في الهند

دفع طالب في الهند حياته ثمنا لهوسه بالتقاط صور "السيلفي" مع قطار سريع في الخلفية.

 وكان الصبي(16 عاما) عائدا إلى المنزل بعد نزهة مع الأصدقاء عندما صدمه القطار في إحدى محطات القطار خارج تشيناي . 

وقال رئيس المحطة إن الصبي " كان يقف على حافة  الرصيف عندما كان يحاول التقاط سيلفي وصدمه القطار".

سجلت الهند العديد من حالات الوفاة التي لها صلة بالصور السيلفي في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الشرطة في مومباي إلى استحداث مواقع "ممنوع التقاط السيلفي".

وسقطت طالبة جامعية في البحر وغرقت بينما كانت تحاول التقاط صورة لنفسها بهاتفها الجوال، كما غرق الرجل الذي قفز في المياه في محاولة لإنقاذها. 

وفي الشهر الماضي، سقط شاب كان يلتقط لنفسه صورة "سيلفي" من على سور  إحدى القلاع في شمال الهند ليلقى حتفه على الفور.

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