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رسميا.. "جوارديولا" يقود مانشستر سيتي

1/2/2016

بيب جوارديولا – رسميا في مانشستر سيتي اعتبارا من يوليو

أعلن مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ سيقوده بداية من يوليو تموز المقبل على أمل أن يكرر  المدرب الأسباني سنوات مجده مع برشلونة.

وقال النادي في بيان له الاثنين إن مانويل بليجريني ( المدرب الحالي) سيترك المنصب في 30 يونيو حزيران لإفساح المجال أمام جوارديولا الذي وقع عقدا لثلاث سنوات مع سيتي.

وينهي هذا التحرك عدة أشهر من التكهنات حول مستقبل جوارديولا وهو واحد من أكثر المدربين المطلوبين في العالم،  ورفض المدرب الأسباني عرضا لتوقيع عقد جديد مع بايرن العام الماضي وقال إنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وحصل جوارديولا – الذي أكمل 45 عاما يوم 18 يناير كانون الثاني – مع برشلونة على 14 لقبا في أربع سنوات بينها دوري أبطال أوربا في 2009.

وفي بايرن أحرز جوارديولا لقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين وفي طريقه لتحقيق لقبه الثالث، لكن ما حققه هناك تأثر بالإخفاق في قيادة النادي البافاري للقب دوري الأبطال.

وتوج سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في 2012 و2014 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011، لكن رغم مشاركته في دوري أبطال اوروبا في المواسم الخمسة الماضية فإنه فشل في بلوغ دور الثمانية في أربع مرات منها.

ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط وراء المتصدر ليستر سيتي مفاجأة الموسم.

وكلاعب أمضى جوارديولا المولود في إقليم قطالونيا أغلب مسيرته كلاعب وسط في برشلونة وفاز معه بكأس أوروبا للأندية عام 1992 وبأربعة ألقاب على التوالي في الدوري الأسباني من 1991 إلى 1994.

ومضى ليتولى تدريب الفريق في أربع سنوات مذهلة قبل أن يحصل على راحة ويقود بعدها بايرن في 2013.

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