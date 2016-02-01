تعرف.. أين تفرغ الطائرات محتويات مراحيضها

أين تفرغ الطائرات محتويات مراحيضها؟؟

تسود فكرة عامة أن الطائرات تفرغ محتويات مراحيضها في الهواء، إلا أن هذا الأمر ربما لا يكون دقيقا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خبير ألماني في تصنيع الطائرات قوله إن " الفكرة الشائعة أن الطائرات تفرغ محتويات مراحيضها خلال الرحلة في الهواء غير صحيحة".

وقال ديتر شولتس، خبير في صناعة الطائرات في جامعة هامبورج للعلوم التطبيقية، إنه " صحيح أن الخطوط الجوية تحاول خفض الوزن على متن الطائرات قدر المستطاع لتوفير نفقات الوقود وأن مياه الصرف من أحواض غسل اليدين على الطائرات الحديثة تفرغ خلال الرحلة عبر فتحات تفريغ ساخنة".

التخلص من مياه الصرف في الهواء يساعد في خفض وزن الطائرة. ولكن مياه الأحواض لا تصل أبدا إلى الأرض لتؤذي أي شخص في أسفل لأنها تتبخر في الغلاف الجوي المرتفع.

ولكن الأمر يختلف مع المخلفات الصلبة نظرا لأن هذه المواد لا تتبخر وبالتالي يتم إبقاؤها في صهريج. ويتم تفريغ الصهريج في المطار التالي وتعالج المحتويات مثل مياه المجاري.