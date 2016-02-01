بلاغ يتهم الإخوان بإلقاء التماسيح في الترع المصرية

البلاغ اتهم الإخوان بإلقاء التماسيح في الترع

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الإسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية بالجيزة لبث الرعب في نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر في نفوس المواطنين على حد وصف البلاغ.

وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، إن هناك فئة منتمية لجماعة الإخوان قامت بإلقاء التماسيح داخل ترعة الإسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب في المواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم في قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي بحسب البلاغ.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم بها محامون موالون للنظام الحالي ببلاغات يتهمون فيها جماعة الإخوان بالمشكلات التي تواجه المصريين حيث تقدم بعضهم ببلاغات اتهمت الإخوان بسد بالوعات الصرف الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بعد تعرضها للغرق قبل ثلاثة أشهر والذي تسبب في مقتل عدد من المواطنين ، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن جماعة الإخوان أضحت مجرد شماعة يستخدمها النظام والمستفيدون منه في تعليق أخطائهم عليها .