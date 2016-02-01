البث الحي
منوعات

بلاغ يتهم الإخوان بإلقاء التماسيح في الترع المصرية

31/1/2016

البلاغ اتهم الإخوان بإلقاء التماسيح في الترع

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الإسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية بالجيزة لبث الرعب في نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر في نفوس المواطنين على حد وصف البلاغ.

وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، إن هناك فئة منتمية لجماعة الإخوان قامت بإلقاء التماسيح داخل ترعة الإسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب في المواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم في قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي بحسب البلاغ.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم بها محامون موالون للنظام الحالي ببلاغات يتهمون فيها جماعة الإخوان بالمشكلات التي تواجه المصريين حيث تقدم بعضهم ببلاغات اتهمت الإخوان بسد بالوعات الصرف الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بعد تعرضها للغرق قبل ثلاثة أشهر والذي تسبب في مقتل عدد من المواطنين ، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن جماعة الإخوان أضحت مجرد شماعة يستخدمها النظام والمستفيدون منه في تعليق أخطائهم عليها .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)