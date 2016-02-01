بالفيديو : سمكة قرش تفترس آخرى امام زوار حوض سمك

فوجئ زوار حوض سمك بكوريا الجنوبية بما لم يتخيلوه وذلك حينما هاجمت سمكة قرش ضخمة موجودة في الحوض سمكة قرش اخري وافترستها..

وبدأ الصراع بين سمكتي القرش حينما ووقع نزاع بينهما على السيطرة على جزء من الحوض، قتلت على إثره السمكة الكبيرة الأخرى الصغيرة وابتلعتها، ولم يجد الزوار صباح اليوم التالي سوى ذيل السمكة الصغيرة متدلى من فك الكبيرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحوض المائي: إنه من المتوقع أن تتقيأ سمكة القرش التي ابتلعت السمكة الأصغر أجزاء منها بسبب عدم قدرة القرش على هضمها بكاملها.

واضاف أن غريزة قرش الرمل البري تدفعه إلى الهجوم إذا ما تعرضت مساحته الخاصة للخطر