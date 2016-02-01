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العشرات يشاركون في مهرجان الأقنعة بفينيسيا

1/2/2016

تجمع العشرات من الأشخاص في ميدان سان مارك في مدينة فينسيا الإيطالية مرتدين الأقنعة ،  وذلك في طقس من طقوس المشاركة في المهرجان الشهير لهذه المدينة الإيطالية المميزة .

 وقامت لجنة التحكيم  المصغرة الخاصة بالمهرجان باختيار أفضل قناع لليوم  و كان لأمريكي يرتدي قناعا لعازف موسيقى ملثم ، وهو سيؤهله لجولة جديدة من الاختيارات قد تؤهله للفوز بلقب أفضل قناع لمهرجان عام 2016  والتي سيتم إعلانها في السابع من فبراير .

هذا وسيتم اخيار المشاركين في التصفيات النهائية لهذه المسابقة خلال الأيام المقبلة ، حيث تعد الأقنعة جزء أساسيا من فعاليات مهرجان فينيسيا ، وكان يسمح بشكل تقليدي بارتداء الأقنعة في الفترة ما بين السادس والعشرين من سبتمبر  وبداية الاحتفال بالكرنفال .

كما كان يسمح أيضا بارتداء الأقنعة اعتبارا من الخامس من أكتوبر وحتى حلول عيد الميلاد ، ومن المعروف أن صانعى  الأقنعة يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع الإيطالي ، كما أن هذه المهنة تتمتع بقوانينها الخاصة وأيضا فإن لصناعها نقابة خاصة بهم.

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