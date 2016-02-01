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الصين: قائمة سوداء لركاب الطائرات "المشاغبين"

1/2/2016

قائمة سوداء للركاب المشاغبين في طائرات الصين

وضعت شركات الطيران الكبرى في الصين قائمة سوداء بأسماء الركاب "المشاغبين" الذين أصبحوا يمثلون مشكلة متزايدة مع تزايد أعداد الركاب.

وقالت شركات "إير تشاينا" و"تشاينا إيسترن" و"تشاينا ساذرن" وشركة طيران "هاينان وسبرينج إير" إنها ستتبادل أسماء الركاب المشاغبين وتمنعهم من استخدام رحلاتها.

ومع نمو حركة الطيران زاد أيضا تأخر الرحلات والمخاوف بسبب سلوك ركاب صينيين مشاغبين ، وفي يوليو/ تموز من العام 2015 علقت السلطات الصينية العمليات في مطار صغير في شرق الصين بعد أن أشعل رجل النار في ستارة وصحف في كابينة الدرجة الأولى بإحدى رحلات شركة شنتشين للطيران، من مدينة تايتشو الساحلية إلى قوانغتشو الجنوبية.

كما اعتقلت السلطات التايلندية العام الماضي نحو 30 سائحا صينيا قرروا غناء السلام الوطني الصيني، ورفضوا ركوب طائرة في بانكوك بعد تأخر رحلتهم لأكثر من عشر ساعات.

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