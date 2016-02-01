الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية‎

إخلاء جريح خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال ـ رويترز

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، في الضفة الغربية، الليلة الماضية.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، اليوم الاثنين، إنه "خلال ساعات الليل، اعتقلت قوات الجيش وشرطة حرس الحدود 16مطلوبا في الضفة الغربية، بشبهة المشاركة في أحداث عنف واضطرابات".

وأضافت "تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية، حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود نحو 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.