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إعارة مونتويا ظهير برشلونة إلى ريال بيتيس

1/2/2016

مارتن مونتويا

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم  الاثنين انتقال ظهيره الأيمن "مارتن مونتويا" إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأنهى"مونتويا" فترة إعارة غير ناجحة مع إنتر ميلان الإيطالي في النصف الأول من الموسم الحالي وعاد إلى الدوري الإسباني عبر بوابة بيتيس.

وخرج مونتويا "24 عاما" من حسابات "لويس إنريك"ي المدير الفني لبرشلونة  الموسم الماضي، وانتقل إلى إنتر ميلان معارا، لكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

واجتاز "مونتويا" لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 23 عاما سابقا، الفحوصات الطبية في بيتيس ليكمل خطوة انتقاله رسميا إلى الفريق.

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