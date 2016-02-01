"إخوان ليبيا" تحذر من التدخل الخارجي في البلاد

البيان دعا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن

دعت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا كافة "القوى الوطنية" إلى تجنيب البلاد ويلات الحرب والتدخل الخارجي في أعقاب فشل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في الحصول على الثقة.

وقالت الجماعة، في بيان نشر الأحد، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "ندعو كافة القوى الوطنية الخيِّرة وعلى رأسهم دار الإفتاء وعلماء البلاد للقيام بدورهم في جمع الصف وتوحيد الكلمة بما يجنب البلاد ويلات الحرب والتدخل الخارجي".

كما دعا البيان "المجلس الرئاسي بتونس (شُكل مؤخرا على ضوء اتفاق الصخيرات) والمؤتمر الوطني العام في ‏طرابلس والبرلمان في طبرق (مجلس النواب) بتغليب مصلحة الوطن على كل مصلحة، وهذا يقتضي اتفاقهم على الهيئات التشريعية والتنفيذية التي ستحكم البلاد".

وأوضحت الجماعة أنها "تأسف لهذا التشظي السياسي بين أبناء الوطن، والذي انعكس في عدم الاجتماع على حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد بما يحقق ويحفظ مصالح البلاد والعباد".

وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق، قد رفض في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، منح الثقة لحكومة التوافق المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، طالبا من رئيس الحكومة فايز السراج، تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهو ما لم يتم حتى اليوم.