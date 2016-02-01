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أسعار النفط تتراجع 6 % بعد بيانات صينية ضعيفة

1/2/2016

بيانات صينية ضعيفة تدفع النفط للتراجع

انخفضت أسعار النفط العالمية بمعدل يتراوح بين نحو 5 إلى 6 في المئة (الاثنين) بعد صدور بيانات اقتصادية تفيد انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في يناير/ كانون الثاني بأسرع وتيرة منذ العام 2012 ، لتتبدد مكاسب النفط التي حققها خلال أربعة أيام الأسبوع الماضي .

ومع تداول هذه البيانات التي عززت المخاوف بشأن الطلب من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت ترزح فيه السوق بالفعل تحت وطأة تخمة كبيرة في المعروض، إضافة إلى ضغوط أخرى من جراء تصريحات لمصدر في أوبك أشار فيها إلى أن  فرص عقد اجتماع طاريء لوقف الاتجاه النزولي تعد محدودة للغاية.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل/ نيسان 1.64 دولار أو 4.6 في المئة ليصل إلى 34.35 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.99 دولار أو 5.9 في المئة ليصل إلى 31.63 دولار للبرميل.

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