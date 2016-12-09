مقتل مدني وإصابة رجال شرطة في ثاني تفجير الجمعة بمصر

قالت مصادر أمنية إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة عندما انفجرت قنبلة اليوم الجمعة في شمال مصر في ثاني هجوم يستهدف القوات الأمنية خلال يوم واحد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الهجوم استهدف دورية أمنية بالطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية انتقلوا إلى موقع الانفجار وتم تمشيط محيط الانفجار والتأكد من عدم وجود عبوات متفجرة أخرى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

جاء الهجوم بعد انفجار بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة أودى بحياة ستة من رجال الشرطة بينهم ضابطان وأدى إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "حركة سواعد مصر" (حسم) مسؤوليتها عن هجوم الجيزة في بيان نشر على الإنترنت بعنوان "بلاغ عسكري رقم 8" في إشارة إلى هجمات سابقة أعلنت مسؤوليتها عنها.