مصر ـ عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: لا نريد الديمقراطية

صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

قال "صلاح سلام" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إنه يؤيد سيطرة قوات النظام السوري على كل شبر في سوريا.

واتهم سلام في منشور له على موقع فيسبوك المعارضة السورية بأنهم "قتلى" ويحتمون في السنة، زاعما أن سقوط بشار الأسد يعني ضياع سوريا إلى الأبد.

وأعرب سلام عن أمنيته في عودة ديكتاتور جديد أو "قذافي جديد" إلى ليبيا على حد قوله، كما تمنى عودة صدام جديد للعراق، مشيرا إلى عدم ممانعته لعودة علي عبد الله صالح لحكم اليمن من جديد.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "لا نريد ديمقراطية وسط بحور الدم نحتاج العلم والثقافة ومحو الأمية أولا، فلا يمكن لجاهل جائع أن يمارس الديمقراطية. أعرف أنك ستقول إن النظم الديكتاتورية تتعمد تجهيل الشعب. نعم ولكن يجب أن نعلم أننا تعلمنا من الدرس، وإن لم نتعلم ونعي الدرس فلنذهب إلى الجحيم".

وكان سلام قد قال منذ أشهر في تصريحات صحفية بأنه يؤيد أي إجراءات تتخذها السلطات للحفاظ على "أمن مصر" حتى لو كانت على حساب حقوق الإنسان، مضيفا "لن اكون سعيدا بحقوق الإنسان وبلدى ينهار".