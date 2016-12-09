البث الحي
منوعات

مصر ـ عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: لا نريد الديمقراطية

9/12/2016

صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

قال "صلاح سلام" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إنه يؤيد سيطرة قوات النظام السوري على كل شبر في سوريا.

واتهم سلام في منشور له على موقع فيسبوك المعارضة السورية بأنهم "قتلى" ويحتمون في السنة، زاعما أن سقوط بشار الأسد يعني ضياع سوريا إلى الأبد.

وأعرب سلام عن أمنيته في عودة ديكتاتور جديد أو "قذافي جديد" إلى ليبيا على حد قوله، كما تمنى عودة صدام جديد للعراق، مشيرا إلى عدم ممانعته لعودة علي عبد الله صالح لحكم اليمن من جديد.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "لا نريد ديمقراطية وسط بحور الدم نحتاج العلم والثقافة ومحو الأمية أولا، فلا يمكن لجاهل جائع أن يمارس الديمقراطية. أعرف أنك ستقول إن النظم الديكتاتورية تتعمد تجهيل الشعب. نعم ولكن يجب أن نعلم أننا تعلمنا من الدرس، وإن لم نتعلم ونعي الدرس فلنذهب إلى الجحيم".

وكان سلام قد قال منذ أشهر في تصريحات صحفية بأنه يؤيد أي إجراءات تتخذها السلطات للحفاظ على "أمن مصر" حتى لو كانت على حساب حقوق الإنسان، مضيفا "لن اكون سعيدا بحقوق الإنسان وبلدى ينهار".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)