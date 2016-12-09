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محكمة تركية تسقط الدعوى ضد إسرائيليين في هجوم "مرمرة"

9/12/2016

قضت محكمة الجزاء السابعة في مدينة إسطنبول بإسقاط الدعوى بحق أربعة مسؤولين إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابياً في قضية الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" عام 2010.

والأربعة هم: رئيس سابق للأركان وقائدان سابقان لسلاحي الجو والبحرية وقائد سابق للاستخبارات.

وينص القرار أيضاً على إلغاء قرارات إلقاء القبض التي كانت قد صدرت بحق المتهمين في وقت سابق.

وأشار قرار المحكمة إلى أن إلغاء الدعوى جاء نتيجة لما نص عليه الاتفاق بين تركيا وإسرائيل بخصوص تعويضات ضحايا "مافي مرمرة" من إعفاء إسرائيل والعاملين باسم إسرائيل ومواطنيها من الملاحقة القضائية في تركيا بخصوص الحادث الذي تعرضت له السفينة أثناء توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقررت تركيا وإسرائيل أواخر يونيو/حزيران الماضي تطبيع العلاقات بينهما بعد قدمت تل أبيب اعتذارا عن الهجوم الذي تسبب في وفاة 10 ناشطين أتراك ودفع 20 مليون دولار تعويضات لعائلات الناشطين الذين قتلوا في الهجوم.

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