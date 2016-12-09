شاهد: مزاد لأشجار عيد الميلاد في رومانيا لصالح الأطفال

أقيم في العاصمة الرومانية بوخارست مزاد لبيع 27 شجرة من أشجار أعياد الميلاد التي قام فنانون بصنعها خصيصا للمزاد الذي ستذهب حصيلته للأعمال الخيرية المتعلقة بالأطفال.

وهذه هي المرة السادسة عشر التي يقام فيها مثل هذا المزاد والذي يخصص عائده لمساعدة الأطفال في مصروفات التعليم والحصول على أدوية وعلاج من الأمراض الصعبة التي يتطلب علاجها مبالغ طائلة.

ونجح المزاد في جمع 520 ألف يورو وهو ضعف المبلغ الذي تم جمعه عام 2015. وبيعت إحدى الأشجار مقابل أكثر من 127 ألف يورو.

وتعد رومانيا صاحبة واحد من أعلى مستويات الفقر بين دول الاتحاد الأوربي.