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شاهد: روايات شهود العيان في تفجير استهدف الشرطة المصرية

9/12/2016

قال شهود عيان في موقع الانفجار الذي استهدف كمينا للشرطة إن التفجير كان قويا للغاية وأسقط عددا من عناصر الشرطة بين قتيل ومصاب بإصابات بالغة.

وقال شاهد عيان يدعى أحمد الديب إنه كان على بعد نحو 100 متر فقط من موقع الانفجار وقت حدوثه، وأضاف أن قوة التفجير أثارت الكثير من الغبار وحجبت الرؤية في الموقع لفترة، كما أثارت حالة من الذعر بين المارة.

وقال الديب إنه هرع مع آخرين لموقع التفجير حيث فوجئوا بقتلى وإصابات بالغة بين رجال الشرطة الذين استهدفهم التفجير.

وقال شاهد عيان آخر يدعى عبد الحميد جمال إن التفجير تسبب في بتر أرجل عدد من الضباط والجنود موقع الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن التفجير أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة، بينما أصيب 3 آخرون، في ما يعد أكثر الهجمات دموية خلال عدة أشهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن الانفجار وقع بجوار مسجد في شارع الهرم، المؤدي إلى منطقة أهرامات الجيزة والذي غالبا ما تستخدمه الحافلات السياحية.

ويبدو أن الانفجار استهدف سيارتي شرطة كانتا متوقفتين في الشارع.

ودمر الانفجار إحدى السيارتين تماما فيما منيت الأخرى بأضرار جسيمة.

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