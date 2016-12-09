شاهد: أعمال فنية "لذيذة"

تلقى الأعمال الفنية التي يرسمها طالب جامعي في صربيا إقبالا كبيرا لدى الجماهير بسبب المادة التي يرسم عليها.

فالفنان لجأ إلى استخدام الكعك بدلا من القماش ليرسم عليها أعمال فنية مقلدة لكبار الرسامين مثل فان جوخ.

ويمضي ساشا ألكسيتش، 23 عاما، وهو طالب يدرس تصميم الغرافيك، عطلة نهاية الأسبوع في مطبخ صغير ليعمل على طهي أعمال فنية جديدة وتزيينها.

وبدأ ألكسيتش هذا الاتجاه منذ عام وفاز منذ ذلك الوقت بعدة ميداليات وجوائز.

ويقتصر العمل حاليا على المشاركة في المعارض والمنافسات ولكن ألكسيتش يأمل في أن يزيد من انتاجه وأن يمتلك مخبرا خاصا به.