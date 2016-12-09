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داعية مصري: قائل "اللي يقدر على ربنا يقدر علينا" كافر

9/12/2016

وصف الداعية المصري الشهير مصطفى العدوي من يقول عبارة "اللي يقدر على ربنا يقدر علينا بأنه كافر وجاهل.

فتوى العدوي، وهو داعية سلفي بارز، جاءت في برنامج للفتاوى يقدمه على الهواء بقناة "الندى" الفضائية ردا على سؤال من أحد المشاهدين عن حكم من يقول "اللي يقدر على ربنا يقدر علينا".

وقال العدوي: "هذا الكلام كُفر. على قائله الجاهل أن يستغفر الله".

ولم يتسن للجزيرة مباشر التحقق من وقت هذه الفتوى، لكن نشطاء تداولوا هذا التسجيل اليوم الجمعة عقب كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها هذه العبارة أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقاهرة أمس الخميس.

وأثارت العبارة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تعديا منه على مقام الألوهية، بينما قال أنصار السيسي إنه لم يقصد هذا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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