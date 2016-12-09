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الممثلة صوفيا فرغارا تواجه دعوى من "جنينيها المجمّدين"

8/12/2016

فرغارا ولوب انفصلا عام 2014

تواجه الممثلة الكولومبية الأمريكية صوفيا فرغارا دعوى قضائية غير عادية من جنينيها المجمدين في إطار معركة قضائية قائمة منذ ثلاثة أعوام يخوضها خطيبها السابق الذي يسعى لأن يراهما وقد خرجا إلى الحياة.

وأقام الدعوى خطيب فرغارا السابق رجل الأعمال نيك لوب، الذي أدرج كمدعيين في الدعوى القضائية التي قدمت إلى محكمة في ولاية لويزيانا الأمريكية أمس الأربعاء.

وأطلق على الجنينين اسما إيما وإيزابيلا.

وجاء في عريضة الدعوى أن "إيما وإيزابيلا تسعيان إلى أن يُعهد بهما إلى أبيهما الطبيعي لوب المستعد والمتلهف لولادتهما".

وانفصل الاثنان عام 2014 بعد خضوعهما لعلاج للخصوبة أسفر عن خلق التوأمين في 2013. ويخوض لوب منذ ذلك الحين معركة قضائية من أجل إتمام فترة حمل الجنينين وحضانتهما بعد الولادة.

وتزوجت فرغارا (44 عاما) بعد ذلك من الممثل جو مانجانيلو.

وقال محامي فرغارا اليوم الخميس إن القضية ليست سوى حيلة دعائية مصيرها الفشل.

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