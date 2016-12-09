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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مع ارتفاع الدولار

9/12/2016

انخفاض الذهب جاء متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي

هبط الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مع ارتفاع الدولار والأسهم العالمية ليتجه المعدن النفيس صوب الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي تحت وطأة توقعات رفع الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 19:48 بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب واحدا بالمائة إلى 158.54 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير/شباط عند 1156.05 دولار للأوقية مع تسجيل العائد على السندات الأمريكية التي أجلها عشر سنوات أعلى مستوى خلال الجلسة.

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير/شباط بانخفاض نسبته 0.9 بالمائة إلى 1161.90 دولار للأوقية.

واتجه المعدن الأصفر إلى الهبوط 1.6 بالمائة هذا الأسبوع.

و يواجه الذهب ضغوطا وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

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