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إدانة السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز بتهمة التحريض

9/12/2016

فيلدرز متهم بالتحريض على المغاربة – أرشيف

دانت محكمة هولندية اليوم (الجمعة) السياسي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز بإهانة جماعة والتحريض على التمييز لكنها لم تفرض عليه عقوبة.

وتتعلق الاتهامات بحادثة وقعت في 2014 قاد خلالها أنصاره وهتفوا مطالبين بعدد "أقل" من المغاربة في هولندا.

وتلا القاضي رئيس الجلسة هندريك شتنهاوس قرار المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قائلا "لا أحد فوق القانون" بما في ذلك السياسيون.

وقال شتنهاوس: "ترى المحكمة من ملابسات القضية أن تتخذ قرارا بأن كون السيد فيلدرز سياسيا يجعله مدانا بإهانة جماعة والتحريض على التمييز. تعتقد المحكمة أن هذه عقوبة كافية بالنسبة له. ومن ثم نعلن أن السيد فيلدرز مذنب من دون توقيع عقوبة عليه".

ووصف السياسي المناهض للإسلام قرار إدانته اليوم بأنه "جنون" وأضاف أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم "كارهون" لحزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه.

وكتب فيلدرز في تغريدة على حسابه على موقع تويتر بعد قليل من صدور الحكم "القضاة الثلاثة الكارهون لحزب الحرية يعلنون المغاربة عرقا ويدينونني أنا ونصف هولندا. جنون".

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